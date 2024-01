Nuno Borges atingiu no domingo o maior feito da sua carreira, ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, n.º 13 do Mundo, por 6-7, 6-4, 6-2 e 7-6, qualificando-se para os oitavos de final do Open da Austrália. É o segundo português a atingir a 4.ª ronda de um dos quatro principais torneios de ténis, depois de João Sousa o ter conseguido nos Estados Unidos (2018) e em Wimbledon (2019). Feito que lhe garante, pelo menos, um prémio de 344 mil euros.









Há dias, o próprio Nuno Borges admitiu ao site do ATP que “até aos 16 anos tinha sido apenas um rapaz mediano, a jogar ténis por diversão”. A sua família não tinha qualquer ligação ao ténis - o pai Paulo é vendedor de carros e a mãe Virgínia trabalha com os recursos humanos de agências de viagens.

Nuno começou a jogar ténis aos 6 anos, num clube da Maia, ainda experimentou o futebol e a natação, mas só aos 16 decidiu apostar a sério no ténis. Em vez de tentar logo ser profissional, optou antes pelo circuito universitário norte-americano. Em 2015 inscreveu-se na Universidade do Estado do Mississípi, onde se licenciou em Cinesiologia (ciência que analisa os movimentos).









De volta a Portugal, passou a profissional em 2019. Mas o arranque foi turbulento, devido à pandemia e a lesões no pulso esquerdo e nos dois tornozelos. Até agora, o ponto alto da carreira tinha sido em pares, quando em 2022 venceu o Estoril Open com Francisco Cabral. A nível individual, tem cinco vitórias no ATP Challenge Tour e, antes deste ano, tinha chegado às segundas rondas nos Estados Unidos (2022) e em Roland Garros (2023).

Com a passagem aos ‘oitavos’ do Open da Austrália, onde vai defrontar Daniil Medvedev (n.º 3), Borges já sabe que vai subir, pelo menos, ao 47.º lugar do ranking (era 69.º e o melhor que conseguira foi 63.º em abril de 2023).





u Nuno Borges revelou que começou a acreditar na vitória durante o terceiro set. “Pensei: ‘M..., talvez consiga mesmo vencer isto’. É como as pessoas dizem: um jogo de cada vez, um set de cada vez, ficar no jogo até ao fim. Continuei a testar os meus limites, os limites do meu adversário. Sei que tudo pode acontecer num jogo de ténis e este foi o verdadeiro exemplo disso”, afirmou.