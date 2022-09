Nuno Serrano e Alexandre Berardo vencem o Azores E Rallye

A equipa constituída por Nuno Serrano e Alexandre Berardo (Honda E) venceu este domingo o Azores E Rallye, a quarta etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias.

Nos restantes lugares do pódio ficaram Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo (Dacia Spring) e em terceiro lugar a dupla Pedro Morais/Silvia Coutinho (Nissan Leaf).





Em primeiro lugar na eficiência energética ficou a dupla Pedro Faria/Carla Faria (Hyundai Ioniq), enquanto a competição feminina foi vencida por Paula Joaquim/Maria Barros (Hyundai Kauai).

A Taça 50kW, destinada aos concorrentes com viaturas cuja capacidade da bateria é inferior a 50kW, foi ganha pela dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo.

Os vencedores destacaram "a elevada competitividade da prova açoriana e as exigências técnicas do percurso que criaram dificuldades adicionais a todos os concorrentes, que tiveram de dar o seu melhor para conseguirem superar essas exigências de forma positiva".

Nesta terceira edição do Azores E Rallye, que este ano e pela primeira vez integrou o Campeonato de Portugal de Novas Energias, participaram 20 equipas, entre as quais as principais equipas portuguesas da modalidade.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal de Novas Energias decorre em Lisboa, de 22 a 23 de outubro.