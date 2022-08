Câmaras captam raiva e frustração de Oliver Solberg quando se despista na primeira curva do Rally da Finlândia

O Hyundai i20 N Rally1 do sueco Oliver Solberg ficou completamente desfeito logo na primeira curva do Rally da Finlândia depois do piloto ter perdido o controlo do carro.Oliver Solberg e Elliott Edmondson não ficaram feridos, mas o i20 N sofreu danos significativos. Este é o segundo forte acidente do sueco com um Rally1, depois de ter acontecido o mesmo no Rali da Croácia.