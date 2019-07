Onda de euforia recebe heróis de hóquei em patins no Aeroporto de Lisboa

Centenas de pessoas vibraram esta segunda-feira com a chegada dos novos campeões do Mundo em hóquei em patins. A seleção nacional chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com o 16º troféu mundial na mão e não faltaram aplausos num ambiente de grande euforia.O guarda-redes Ângelo Girão era um dos jogadores mais aguardados, tendo sido considerado o herói da final com a Argentina, que decorreu em Barcelona. Após várias defesas fenomenais no tempo regulamentar e no prolongamento, ainda brilhou nos penáltis - defendeu três (um remate foi por cima da barra e outro marcado por Carlos Nicolía). "Melhor jogador de hóquei do mundo? Fico contente por ouvir, mas não é o mais ajustado. O melhor jogador do mundo foi a seleção portuguesa", disse ontem o guarda-redes à chegada.Girão considerou ainda que "o destaque" tem de ser atribuído ao coletivo: "Correu bem. Tive a felicidade de poder ajudar a equipa, mas isto é um processo coletivo. A equipa deu tudo, toda a gente lutou com as forças que tinha. Estou muito feliz por ter ajudado. Este é um título muito difícil de conquistar, sobretudo pelo sítio onde foi [Espanha]. Foi muito difícil depois dos quartos-de-final, mas o espírito da equipa é fantástico, foi um trabalho coletivo e toda a gente ajudou".A seleção nacional é recebida esta terça-feira (16h00) pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém."Ao que sabe este título? Sabe ao realizar de um sonho. Foi um campeonato muito difícil, no qual levámos o nome de Portugal ao mais alto possível. Todos os jogadores foram fundamentais", disse ontem o selecionador Renato Garrido."Estátua para o Girão? Se for preciso juntar dinheiro, a gente trata disso. Ele foi fundamental e foi quem nos fez acreditar no título mundial. Depois do que eu o vi fazer na final, é sem dúvida o melhor do mundo", afirmou o capitão João Rodrigues.nasceu no dia 28 de agosto de 1989 (29 anos) no Porto. E foi nos dragões que deu os primeiros passos no hóquei em patins, onde fez a formação. Passou pelo Gulpilhares, AA Espinho e Valongo.Ingressou no Sporting em 2014/15 e nesta temporada foi decisivo na conquista do título europeu obtido pelos leões.Na seleção soma 95 jogos e um título mundial, onde esteve intransponível na baliza.