Open de Madrid altera roupa de apanha-bolas após acusações de sexismo

A organização do torneio de ténis Masters 1.000 de Madrid alterou, para a final do passado domingo, a roupa das apanha-bolas após ser acusada de sexismo, por escolher saias curtas para as mulheres.Os uniformes eram constituídos por um top e uma saia, enquanto que os restantes apanha-bolas (homens e raparigas mais jovens) usavam uma roupa mais tradicional - calções e polo. Os responsáveis da prova escolhetam equipas formadas exclusivamente por mulheres para as funções de apanha-bolas nos jogos masculinos.A escolha foi criticada pela secretária de estado pela igualdade espanhola, Soledad Murillo, que disse que os uniformes fomentavam "uma clara discriminação da mulher".Na final de domingo, entre o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Jan-Lennard Struff, foi possível ver a alteração no uniforme das apanha-bolas, que usaram calções mais compridos.