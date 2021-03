Auriol Dongmo deu esta sexta-feira a primeira medalha de ouro para Portugal nos Europeus de pista coberta de Torun, ao vencer a prova do lançamento do peso. A lançadora luso-camaronesa, de 30 anos, confirmou o seu favoritismo, ganhando com um lançamento de 19,34 metros, mas contou com a companhia inesperada até à última tentativa da sueca Fanny Roos, que com 19,29m bateu o recorde nacional do país nórdico (o anterior era de 19,06).



(em atualização)

