"Para mim foi uma grande vitória": atleta pede namorada em casamento após saltar no Red Bull Cliff Diving

Só este sábado tem lugar a final de mais uma etapa do Red Bull Cliff Diving, desta vez no ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores, mas um dos atletas já conseguiu uma vitória.Jucelino Junior, do Brasil, efetuou um salto, sacou de um anel e, ainda na água, pediu a namorada em casamento. E ela disse 'sim'.falou com o atleta sobre a modalidade, as expetativas para a prova portuguesa e sobre o pedido de casamento.