Patrícia Mamona e Pedro Pichardo 'voam' para o ouro em campeonato europeu

Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo conquistaram este domingo as medalhas de ouro no triplo salto dos Europeus de Atletismo de Pista Coberta que decorreram em Torun (Polónia), repetindo o feito de Auriol Dongmo, a luso-camaronesa que dominou o lançamento do peso na sexta-feira.A saltadora do Sporting, Patrícia Mamona, de 32 anos, garantiu o ouro com um novo recorde nacional de 14,53 metros (partilhava o anterior com Susana Costa, com 14,44), cinco semanas depois de ter estado contaminada com Covid-19."Tivemos uma preparação atribulada, a Patrícia teve Covid-19 há um mês e uma semana, ganhar por um centímetro também é um aperto no coração. Foi um misto de várias sensações", revelou o treinador, José Uva.A portuguesa terminou com um centímetro de avanço sobre a espanhola Ana Peleteiro e a alemã Neele Eckhardt (ambas com 14,52 metros)."Foi um concurso muito bom. Tenho de agradecer, especialmente, ao meu treinador, porque faz-me acreditar nas minhas capacidades, bem como a algumas pessoas que me conhecem bem e sabem da história toda, que me apoiam a 100 por cento", disse Mamona.Já Pichardo, saltador do Benfica de origem cubana, entrou com tudo e garantiu o ouro com o seu primeiro salto de 17,30 metros, mas os outros três também valiam o triunfo (17,09, 17,06 e 17,12). "O meu objetivo era garantir a vitória logo a abrir e depois arriscar um grande salto", começou por referir o atleta, reconhecendo, mesmo com o ouro, que há muito a melhorar: "Há sempre erros e naquele salto cometi vários. Este triunfo é o reconhecimento pelo que Portugal fez por mim."O pódio ficou completo com o azeri Alexis Copello (17,04) e o alemão Max Hess (17,01). Portugal deixa Torun com três medalhas de ouro, aumentando para 26 o número de pódios em Europeus de Pista Coberta (15 ouros, 9 pratas e 2 bronzes).