Patrícia Mamona falha bronze do triplo salto nos Europeus por 4 centímetros

Patrícia Mamona, atleta portuguesa de triplo salto, ficou no quinto lugar nos Europeus, esta sexta-feira, com 14,41 metros como melhor marca. Fez 13,70 no último ensaio.



Mamona, com uma época atípica, marcada por problemas físicos, saltou em 14,41 metros, não conseguindo igualar a marca de quarta-feira, a sua melhor do ano, em 14,45, que esta sexta-feira valeu o bronze.