Patrícia Mamona na final do triplo salto com melhor marca do ano

Patrícia Mamona apurou-se esta quarta-feira para a final do triplo salto dos Europeus de atletismo, a realizar na sexta-feira em Munique, logo ao primeiro salto e com a sua melhor marca do ano.

Já liberta dos problemas que condicionaram o seu treino durante sete semanas, mas também por isso não na sua forma ideal, Patrícia Mamona apostou tudo em facilitar o seu trabalho e, com 14,45 metros, superou em cinco centímetros a marca pedida para qualificação direta para a final.

A vice-campeã olímpica em Tóquio2020, que tem 15,01 como recorde pessoal, conseguidos na capital japonesa, tinha feito este ano 14,42 em março, nos Mundiais de pista coberta, quando foi sexta.