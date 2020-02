Patrícia Mamona vence triplo salto do Meeting de L'Eure em França

A portuguesa Patrícia Mamona venceu esta sexta-feira a prova do triplo salto no Meeting de L'Eure de pista coberta, em França, conseguindo a segunda melhor marca mundial do ano.

A atleta lusa venceu a prova com 14,33 metros, num concurso em que fez cinco saltos acima dos 14 metros e um nulo.

Na mesma prova, Susana Costa foi terceira, com 14,01 metros, com a finlandesa Kristiina Makela (14,20) a ser segunda.

No salto em altura masculino, Gerson Baldé foi quarto classificado, com 2,15 metros, enquanto Paulo Conceição foi sexto, com 2,10, numa prova ganha pelo cubano Luis Enrique Zayas (2,24).