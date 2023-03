Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze no Grand Slam de Tashkent

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria -78 kg do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, ao bater a eslovena Metka Lobnik por 'waza-ari'.

Patrícia Sampaio, de 23 anos, estreou-se na segunda ronda contra a jovem uzbeque Iriskhon Kurbanbaeva, 46.ª do ranking mundial, vencendo por 'waza-ari', após 46 segundos de 'golden score'.

Nos quartos-de-final, contra a japonesa Rika Takayama, 24.ª da hierarquia, a judoca lusa não conseguiu evitar o 'ippon' da nipónica, marcado no início do segundo minuto do combate.