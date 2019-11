Patrícia Sampaio conquista ouro e Rochele Nunes prata no Open da Oceânia de judo

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou esta a medalha de ouro na categoria de -78 kg no Open da Oceânia, competição que decorreu em Perth e na qual Rochele Nunes venceu a prata em +78 kg.Com três judocas em ação no último dia do Open, Yahima Ramirez foi sétima, também em -78 kg, e Patrícia Sampaio e Rochele Nunes juntaram-se a Maria Siderot na subida ao pódio, após esta ter sido medalha de prata no domingo, em -48 kg.A primeira medalha foi esta segunda-feira para Patrícia Sampaio (18.ª do mundo), com a judoca de Tomar a dar sequência aos recentes bons resultados e a vencer quatro combates, todos por 'ippon', até chegar ao ouro diante da alemã Luise Malzahn (nona do ranking).Patrícia Sampaio, de 20 anos, foi recentemente medalha de bronze nos Mundiais de juniores, já depois de em setembro se ter sagrado bicampeã europeia do mesmo escalão.Rochele Nunes, que no início de outubro foi terceira classificada no Grand Slam de Brasília, chegou esta segunda-feira à medalha de prata, após vencer três combates e perder na final com a turca Kayra Sayit, por 'ippon'.A judoca do Benfica está em lugar de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, com Portugal a ter atletas em quase todas as categorias de peso femininas (Catarina Costa em -48 kg, Joana Ramos em -52 kg, Telma Monteiro em -57kg, Bárbara Timo em -70kg, Patrícia Sampaio em -78kg e Rochele em +78kg).No setor masculino, apenas Anri Egutidze (-81kg) e o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) estão em lugar de qualificação olímpica, com o apuramento a terminar em maio de 2020.