Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão da Europa em triplo salto, este domingo, na cidade polaca de Torun.O atleta saltou 17,30 metros, superando todos os adversários por larga margem, com o pódio a ficar completo com o azeri Alexis Copello (17,04) e o alemão Max Hess (17,01).Pichardo, de 27 anos, nasceu em Cuba e naturalizou-se português no final de 2017.