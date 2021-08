Pedro Pichardo traz a quinta medalha de ouro para Portugal em Jogos Olímpicos

Pedro Pablo Pichardo conquistou a quinta medalha de ouro para Portugal em Jogos Olímpicos e coroou a participação nacional em Tóquio’2020 como a melhor de sempre, fruto ainda das medalha de prata alcançada por Patrícia Mamona e dos bronzes de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta.Mas esta medalha de ouro é apenas mais um marco da longa caminhada de Pichardo. Nascido em Cuba há 28 anos, chegou a Portugal há quatro para representar o Benfica, depois de desertar do país onde nasceu em 2017. Insistiu que o seu pai fosse o treinador e foram classificados pelo governo cubano como traidores. O estatuto de refugiado facilitou a naturalização portuguesa, que foi oficializada em dezembro de 2017. Mais rigorosa foi a Federação Internacional do Atletismo (IAAF) que só autorizou a sua participação pela seleção portuguesa em 2019. O cartão de visita de Pichardo, que se sagrou campeão mundial de juniores, no triplo salto não deixava dúvidas: 18,08 metros. Esta quinta-feira bateu o recorde português pela segunda vez com 17,98 metros.