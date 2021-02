Pedro Sousa lesiona-se e corre risco de falhar o Open da Argentina em ténis

O tenista português Pedro Sousa contraiu uma lesão no encontro da primeira ronda do ATP 250 de Córdoba, frente ao argentino Federico Delbonis, e colocou em risco a participação no Open da Argentina, na próxima semana.

O número dois português e 108.º colocado do 'ranking' ATP liderava o primeiro 'set', por 4-3, com ponto de 'break' para dilatar a vantagem (5-3), quando escorregou a meio da jogada e torceu o pé esquerdo, acabando por ser eliminado, com duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos.

"Torci o pé esquerdo. Não é nada de especial, mas sinto algumas dores e tenho de parar uns dias e tentar recuperar para Santiago", explicou o tenista à Lusa, referindo-se ao ATP 250 de Santiago do Chile, previsto para 08 a 14 de março.

Pedro Sousa, após consultar os fisioterapeutas do torneio, admitiu que "vai ser complicado" recuperar a tempo de disputar o Open da Argentina, entre 01 e 07 de março, em Buenos Aires.

Apesar da lesão, o lisboeta, de 32 anos, manteve-se em 'court' e tentou lutar pela qualificação para a segunda ronda, mas o argentino, número 84 da hierarquia mundial e oitavo cabeça de série, foi mais forte e marcou encontro com o compatriota Facundo Bagnis, que bateu o também jogador da casa Nicolas Kicker, por 6-1 e 6-4.