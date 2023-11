"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rocha

"Depois de cair num tubo bati com a cara na rocha, fiquei sem sentidos e pela primeira vez achei que ia morrer afogado!", começou por afirmar o surfista português no Instagram.



momento mais assustador" da sua vida."Depois de cair num tubo bati com a cara na rocha, fiquei sem sentidos e pela primeira vez achei que ia morrer afogado!", começou por afirmar o surfista português no Instagram.

Achraf Bakhcha e Ismael que me tiraram da água pelos ombros e levaram para o hospital onde fui logo operado e levei 50 pontos na cara! Agora estou internado até recuperar o melhor possível! Muito obrigado a toda a minha família marroquina que se não fossem eles não estaria aqui a escrever este post", concluiu.





Recorde-se que Vasco Ribeiro está, desde julho deste ano, suspenso de competições profissionais durante três anos por faltar a controlos anti-doping. Numa publicação feita no Instagram na altura do anúncio da suspensão, o atleta português assumiu que não compareceu aos controlos anti-doping porque tinha um problema de consumo de droga.

O surfista português Vasco Ribeiro estava a surfar no mar de Marrocos, quando ao cair numa onda, bateu com a cara numa rocha e perdeu os sentidos, correndo o risco de morrer afogado. O atleta português foi resgatado por outros surfistas e levado para o hospital, onde foi operado e suturado com cinquenta com pontos no rosto. Nas redes sociais, Vasco explica a experiência à qual se refere como o