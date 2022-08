“Estou cá para ganhar a medalha de ouro e fazer um bom salto”, garantiu ontem Pedro Pichardo, campeão olímpico e mundial, que esta quarta-feira (a partir das 19h15) compete na final da prova de triplo salto dos Europeus de atletismo, a decorrer em Munique.









O português, principal favorito à vitória, apurou-se com o melhor registo (17,36 metros). Tiago Pereira é o outro português presente na final de triplo salto, depois de se apurar com a 10ª melhor marca (16,36 metros).

Portugal já ganhou um lugar no pódio da competição que continua a desenrolar-se em solo germânico, através de Auriol Dongmo, que arrecadou a medalha de prata no lançamento do peso.