Piloto brasileiro morre aos 23 anos após acidente durante prova

Vinicius Margiota não resistiu aos ferimentos. Evento realiza-se no Brasil.

16:45

O piloto brasileiro Vinicius Margiota, de 23 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira na sequência de um acidente durante a prova da Rodovia Anhanguera em Jundiaí, no interior de São Paulo, Brasil.



Segundo avança a Globo Esporte, o piloto conduzia um Ford Ranger quando, em contramão, embateu com um semirreboque.



De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu pelas 3h23, com o piloto brasileiro a ser a única vítima do acidente, ao quilómetro 61 da corrida.



O motorista do semirreboque, que conduzia sem qualquer influência de álcool, não sofreu ferimentos.



O piloto competiu pela Stock Car Light tanto em 2017 como em 2018, mas na presente temporada não competia oficialmente por nenhuma categoria.