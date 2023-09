Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella.



Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per… — Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 4, 2023

A Polícia de Milão travou, este domingo, a tentativa de roubo do relógio do piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz avaliado em cerca de meio milhão de euros, após o Grande Prémio da Itália.Segundo a Reuters, o piloto e o guarda-costas perseguiram os assaltantes até à chegada da polícia, que deteve os indivíduos e recuperou o relógio Richard Mille do espanhol.Nas redes sociais, Carlos Sainz, agradeceu à "polícia de Milão pela rápida intervenção".