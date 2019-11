Piloto indonésio de 20 anos morre após queda em prova paralela ao GP da Malásia de MotoGP

O piloto indonésio Afridza Munandar morreu hoje durante uma corrida da Asia Talent Cup, prova paralela ao programa do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, que se disputa no circuito de Sepang."O incidente aconteceu na primeira volta, na curva 10, e a corrida foi imediatamente interrompida. O indonésio, de 20 anos, depois de ter recebido assistência na pista, foi transportado para o hospital de Kuala Lumpur", lê-se num comunicado da organização da prova.Munandar acabaria por morrer no hospital, em virtude dos ferimentos sofridos na queda.Em 2011, o italiano Marco Simoncelli também morreu após um acidente em Sepang, durante o GP da Malásia de MotoGP.