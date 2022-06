Piloto português Miguel Oliveira em 16.º após primeiros treinos livres em Assen

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou as primeiras duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Assen de MotoGP na 16.ª posição.

Oliveira terminou o dia com o registo de 1.34,676 minutos, ficando a 1,402 segundos do mais rápido do dia, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi segundo, a 0,178 segundos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão em título, foi o terceiro, a 0,305.

Depois de uma primeira sessão disputada debaixo de chuva, em que o piloto de Almada foi o sexto mais rápido, a chuva parou de cair antes do início da segunda sessão.