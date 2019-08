Miguel Oliveira termina GP da República Checa no 13.º lugar e soma mais três pontos

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) somou este domingo mais três pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar o GP da República Checa, 10.ª prova da temporada, no 13.º lugar.

Oliveira terminou a 19,738 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Honda), que somou a sexta vitória da temporada, atingindo os 50 triunfos na classe rainha, depois de sábado ter igualado as 58 'poles' do australiano Mick Doohan.

Com estes resultados, Miguel Oliveira passa a somar 18 pontos, subindo ao 17.º lugar do campeonato, em igualdade com o francês Johann Zarco (KTM), que foi 14.º e a apenas um ponto do 16.º, o espanhol Jorge Lorenzo, que continua ausente por lesão.