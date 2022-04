“Um gesto inaceitável e inqualificável”. Com base nesta argumentação, o Automóvel Clube de Itália decidiu retirar a licença desportiva italiana ao piloto russo Artem Severiukhin, de 15 anos, que no passado domingo venceu a corrida da categoria OK do campeonato da Europa de karting, para juniores, em Portimão.









A correr sob bandeira italiana, Severiukhin ergueu o braço direito no pódio e sorriu, enquanto tocava o hino transalpino, recriando a saudação nazi. O gesto está proibido em Itália desde 1952.

Na segunda-feira, a Federação Internacional Automóvel já tinha anunciado a abertura de um processo, enquanto a equipa sueca do piloto rescindiu contrato.