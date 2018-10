Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto despista-se a mais de 200 km/h e fica ferido em Portimão

Suiço Nicolas Maulini foi transportado para o hospital.

16:21

Um despiste no Autódromo Internacional do Algarve feriu o piloto suíço Nicolas Maulini, que participava na última prova do campeoato Michelin Le Mans Cup.



A vítima sofreu ferimentos ligeiros, no entanto, foi transportada para uma unidade hospitalar.



Ao que tudo indica, o automobilista seguia a mais de 200 quilómetros por hora.