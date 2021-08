Piloto Valentino Rossi anuncia fim da carreira

Valentino Rossi, considerado por muitos o melhor da história do MotoGP, anunciou, esta quinta-feira, que se vai retirar no final da presente temporada. "Decidi parar. A minha vida mudará a partir do próximo ano", declarou em conferência de imprensa."Faço isto há mais ou menos 30 anos e foi ótimo. Foi uma longa jornada, muito divertida. Vivi momentos inesquecíveis com as minhas equipas, e com todas as pessoas que trabalharam comigo".O piloto italiano, com 42 anos, participou em 26 mundiais, conquistando nove títulos: seis de MotoGP, um de 500, um de 250 e um de 125. Apesar da pressão do seu patrocinador e da sua equipa, a Aramco Racing Team VR46, para continuar a correr na temporada 2022, Rossi tomou a decisão de parar.