Pinot vence 15.ª etapa da Vuelta, mas Yates mantém liderança

Francês vence tirada em que o líder da prova aumentou distâncias para os rivais.

Por Lusa | 17:40

O ciclista francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) venceu este domingo isolado a 15.ª etapa da Volta a Espanha, com chegada em alta montanha, que continua a ser liderada pelo britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott).



Pinot, de 28 anos, completou em 5:01.49 horas os 178,2 quilómetros que ligaram Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, onde a meta coincidiu com uma contagem de montanha de categoria especial, batendo o colombiano Miguel Ángel López (Astana) por 28 segundos e Yates por 30.



Na classificação geral, o britânico aumentou para 26 segundos a vantagem sobre o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), quarto colocado na etapa de hoje, e para 33 relativamente ao colombiano Nairo Quintana (Movistar), que terminou no sétimo lugar.



No segunda-feira, cumpre-se o segundo dia de descanso na edição de 2018 da Volta à Espanha, na qual estão ainda em competição três ciclistas portugueses: Nelson Oliveira (Movistar), Tiago Machado (Katusha-Alpecin) e José Mendes (Burgos).