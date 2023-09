O ciclista holandês Wout Poels (Bahrain) venceu este sábado ao sprint Remco Evenepoel (Quick-Step) na 20.ª e penúltima etapa da Volta à Espanha. Mas a imagem que fica é a chegada do trio maravilha da Jumbo à meta: Sepp Kuss, líder da prova e virtual vencedor, terminou a etapa deste sábado ladeado pelos dois companheiros de equipa Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, que lhe apontaram o grande mérito de conseguir pela primeira vez ganhar uma grande volta.“Foi um momento muito especial vivenciar isso com meus dois companheiros. Estou quase lá”, disse o norte-americano Sepp Kuss, de 29 anos, no final da tirada. Este domingo será consagrado em Madrid.