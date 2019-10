Miguel Carneiro, o polícia português que terminou 10 'Ironman' em quase 12 dias

Miguel Carneiro, polícia dos estabelecimentos da Marinha, concluiu esta quinta-feira o Deca Ultra Triatlo, prova desportiva de resistência realizada no México.Concluiu os 38 quilómetros de natação, 1800 quilómetros de ciclismo e 442 quilómetros de corrida em onze dias. Na classificação provisória (ainda há concorrentes em prova) ficou em quarto lugar.O Deca Ultra Triatlo é uma das mais exigentes provas de triatlo do mundo. Miguel Carneiro inciou a prova a 6 de outubro e concluiu-a três dias antes do limite obrigatório, que é o dia 20.A prova conta com atletas de todo o Mundo. Miguel Carneiro teve o apoio do Estado-Maior-General das Forças Armadas, participando através do Grupo Recreativo, Desportivo e Cultural do Ministério da Defesa Nacional.