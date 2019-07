Portugal apura-se para as meias-finais do Mundial de hóquei em patins de sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 venceu na terça-feira a Suíça 7-1 e apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo, integrado nos World Roller Games, que decorrem em Barcelona.Na última partida dos quartos de final, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 4-0, com dois golos de Afonso Severino, um de José Gonçalves e outro de Diogo Abreu.No segundo tempo, Gustavo Pato, Afonso Severino e João Pereira dilataram os números do triunfo luso, sendo que, pelo meio, Patrick Wittwer reduziu para os helvéticos.Nas meias-finais, Portugal vai defrontar a Espanha, que bateu a Colômbia, por 4-0, enquanto a Argentina terá pela frente a Itália.A final do Mundial de sub-19 está agendada para sexta-feira.