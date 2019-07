Portugal apura-se para o Mundial de futebol de praia

A seleção nacional sofreu, mas conseguiu apurar-se este sábado para o Mundial de futebol de praia, ao vencer a Espanha (5-5 no prolongamento, 2-1 no desempate por penáltis).Do lado português, Léo Martins esteve em destaque com um hat-trick, com Von e Rui Coimbra (no prolongamento) a apontarem os último golos dos lusos. Nos penáltis, Madjer e André Lourenço converteram com classe, mas o herói foi o guarda-redes Elinton Andrade, que, com duas defesas de grande nível, selou a vitória.Portugal foi obrigado a disputar um play-off depois de ter perdido frente à Itália (4-3) e à Bielorrússia (3-2), e esteve perto de ficar fora do Mundial.A um minuto do final do prolongamento, a Espanha vencia por 5-4. A equipa das quinas garantiu assim a última vaga na prova, que venceu em 2001 e 2015. Madjer é o único jogador da Seleção que esteve em ambas as competições. Aos 42 anos, pode acabar a carreira em breve.A fase final do Mundial realiza-se no Paraguai, entre os dias 21 de novembro e 1 de dezembro deste ano.