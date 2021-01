Portugal bate Marrocos e soma segundo triunfo no Mundial de andebol

A seleção portuguesa de andebol somou este sábado o segundo triunfo no Mundial2021 do Egito, ao vencer Marrocos por 33-20, em jogo da segunda jornada do grupo F da prova.

Depois de uma primeira parte menos conseguida, na qual terminou igualado 12-12, Portugal entrou melhor no segundo tempo e foi-se distanciando no marcador, terminando a partida com 13 golos de vantagem.

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo com quatro pontos, mais dois do que a Argélia, que ainda este sábado defronta a Islândia, seleção que ainda não pontuou, a exemplo da equipa marroquina.