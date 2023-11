Portugal conhece em dezembro adversários para estreia na Golden League de voleibol

Portugal estreia-se na Golden League europeia de voleibol de 2024 no terceiro fim de semana de maio, mas só conhecerá os seus adversários em 13 de dezembro, de acordo com a data avançada esta terça-feira para o sorteio.

A fase preliminar da Golden League de 2024 disputa-se de 17 de maio a 2 de junho e estreia um novo formato: as 12 seleções participantes já não serão divididas em 'poules' fixas, mas cada uma terá a oportunidade de ser a anfitriã de um torneio onde terá sempre adversários diferentes, num total de seis oponentes.

Com três seleções em cada torneio, o organizador jogará sempre na sexta-feira e no domingo, enquanto os visitantes se defrontarão no sábado.

A classificação englobará todas as seleções participantes e as quatro mais bem posicionadas apuram-se para a 'final four', agendada para os dias 14, 15 e 16 de junho, em local a definir.

A Golden League é uma competição disputada por algumas das principais seleções europeias e dá acesso à denominada Liga das Nações de Voleibol.

Na Golden League de 2023, Portugal terminou no segundo lugar do Grupo A, tendo perdido apenas no confronto direto com a Turquia, que acabaria por conquistar, pela terceira vez, o troféu, ao vencer por 3-2 a Ucrânia, na localidade croata de Zadar.