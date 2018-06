Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal derrota Japão no segundo jogo do Mundialito de Futebol de Praia

Competição está a decorrer pela primeira vez na Costa da Caparica, em Almada.

18:54

A seleção portuguesa derrotou este sábado à tarde o Japão, por 4-3, no Mundialito de Futebol de Praia, a decorrer pela primeira vez na Costa da Caparica, em Almada, e vai decidir o título este domingo com a Espanha.



Jordan Santos, no prolongamento, foi o autor do golo que deu o triunfo a Portugal frente à seleção nipónica, depois do inesperado empate a 3-3 no fim do tempo regulamentar.



A seleção lusa esteve a vencer por 3-2, com dois golos de Madjer e um de João Gonçalves, mas os nipónicos empataram no terceiro período por Takusuke Goto, que marcou por três vezes.



Portugal vai decidir a posse do troféu pelas 13:45 de domingo com a Espanha, que venceu o México, por 5-2. Na primeira jornada do Mundialito, disputada sábado, Portugal venceu o México, por 3-1, e a Espanha o Japão, por 6-1.