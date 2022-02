Portugal está nas meias-finais do europeu de futsal

Portugal venceu (3-2) a Finlândia e qualificou-se para as meias-finais do Europeu de futsal, onde irá defrontar o vencedor do embate de hoje, entre Espanha e Eslováquia. A seleção portuguesa continua a sonhar com a revalidação do título, mas, em abono da verdade, o passaporte para as ‘meias’ foi conseguido com uma grande dose de sofrimento, graças à excelente réplica da formação nórdica.









Os comandados de Jorge Braz até abriram o ativo aos 4 minutos, por intermédio de Afonso Jesus. Porém, quem pensava que iriam ser ‘favas contadas’ enganou-se. A técnica dos jogadores portugueses foi constantemente contrariada pelo poderio físico do adversário, que nunca teve qualquer problema em escudar-se no 5x4 para guardar a bola e estancar a criatividade do atual campeão da Europa e do Mundo.

Num jogo tão rígido taticamente, os lances de bola parada acabaram por fazer a diferença. Foi assim que Hosio empatou (10’) e que Afonso Jesus (15’) bisou e recolocou Portugal na frente. Na 2ª parte, o filme foi o mesmo. Autio (27’) voltou a deixar tudo empatado, mas a balança viria a tombar para o lado de Portugal graças a um remate seco de Miguel Ângelo. “Continuamos a escalar a montanha. Queremos a final, mas temos de melhorar”, alertou Jorge Braz, selecionador português.