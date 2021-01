Portugal estreia-se no Mundial de andebol com vitória frente à Islândia

A seleção portuguesa de andebol estreou-se esta quinta-feira da melhor maneira no Mundial2021, no Egito, ao vencer a Islândia por 25-23, em jogo disputado em New Administrative Capital.

Dezoito anos depois da última participação, no evento disputado em Portugal, a seleção nacional, que ao intervalo vencia por 11-10, entra vitoriosa no Mundial do Egito, em jogo do grupo F da fase preliminar, na qual estão também Marrocos, que defronta no sábado, e Argélia, com a qual vai medir forças na segunda-feira.

No outro encontro da primeira jornada, a seleção argelina venceu Marrocos por 24-23.