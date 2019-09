Portugal vence Rússia e sagra-se campeão da Liga Europeia em futebol de praia

Portugal venceu este domingo a primeira seleção a conquistar por seis vezes a Liga europeia de futebol de praia, ao vencer na final a Rússia por 4-2, na Figueira da Foz.Os russos estiveram a vencer por 2-0, com tentos de Zemskov, aos seis minutos, e Makarov, aos 11, mas Léo Martins, aos 24, Rui Coimbra, aos 29, Belchior, aos 32, e Be Martins, aos 34, selaram a reviravolta.A formação das 'quinas', que já tinha conquistado a competição em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2015, passou a somar mais um cetro do que Rússia e Espanha, ambas com cinco.