Portugal não terá atletas seniores nos Europeus de corta-mato pela primeira vez

Portugal não terá qualquer atleta nas principais corridas dos Campeonatos da Europa de corta-mato, o que acontece pela primeira vez na competição, que se disputa desde 1994.

Depois de 27 edições, de cinco vitórias individuais e 10 coletivas, Portugal 'não vai a jogo' nas corridas principais dos Europeus que vão decorrer em Turim, Itália, em 11 de dezembro.

A delegação lusa, com 21 atletas, apresenta, sim, equipas completas para os escalões sub-20 e sub-23, tanto em masculinos como femininos, e na estafeta mista, a que os lusos regressam, depois da ausência da última edição.

Os critérios de seleção definidos pela Federação Portuguesa de Atletismo 'davam para tudo', até para este quadro: "serão selecionados os atletas que o Diretor Técnico Nacional entender terem as melhores condições para representar a equipa nacional".

Mariana Machado, do Sporting de Braga, campeã nacional absoluta, é novamente a grande figura: lidera a equipa para os sub-23 e vai tentar melhorar o bronze de Dublin, no ano passado. Em Lisboa2019, já tinha sido bronze, nos sub-20, pelo que procura terceiro pódio consecutivo.

Acompanham-na a também experiente Lia Lemos, igualmente bracarense (24.ª no ano passado) e Inês Borba, do Sporting.

Nos sub-23 masculinos, o destaque é para o benfiquista Etson Barros, vice-campeão absoluto, logo atrás do companheiro de equipa Samuel Barata.

Quarto júnior em Lisboa, há três anos, Etson Barros tem progredido muito nos últimos meses, tanto no crosse como na pista, em obstáculos.

Com ele vão estar os benfiquistas Miguel Moreira, que já foi campeão nacional, e Pedro Amaro e o sportinguista Rúben Amaral.

A equipa feminina de sub-20 conta com duas repetentes, Beatriz Fernandes (ADN Oeiras) e Rita Figueiredo (Sporting). Completam a formação as estreantes Ana Marinho (S.Salvador do Campo), Diana Fernandes (Várzea) e Lara Costa (Várzea).

Na equipa masculina estarão Duarte Santos (Sporting), Leandro Monteiro (Sporting), Rodrigo Freitas (Benfica), Rodrigo Lima (Sporting) e Rúben Pires (Várzea).

A estafeta lusa mista, para os 4x1,5 km, regressa, depois de se ter optado por não ir a Dublin2021.

Salomé Afonso (Sporting) fará os seus terceiros europeus na estafeta e Patrícia Silva (Sporting) os segundos. Ambas estiveram no bronze de Lisboa2019.

Os dois elementos masculinos são, agora, Nuno Pereira (Sporting) e Isaac Nader (Benfica), o que dá garantia de uma equipa equilibrada e competitiva.

A seleção viaja para Turim em 09 de dezembro, com José Regalo como 'team leader' e António Sousa como responsável técnico. Irão dois treinadores na equipa, justamente os responsáveis pelos atletas mais fortes: Paulo Murta (Etson Barros) e Sameiro Araújo (Mariana Machado).