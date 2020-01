Portugal no torneio pré-olímpico de andebol com França, Croácia e Tunísia

A seleção portuguesa de andebol masculino vai discutir a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 com as congéneres da França, da Croácia e da Tunísia, no torneio de pré-qualificação, a disputar em abril.

Portugal, que no sábado garantiu o sexto lugar na competição continental, e já sabia que teria a França como adversária no torneio pré-olímpico, ficou este domingo a conhecer os outros dois adversários, que disputaram as finais dos campeonatos europeu e africano.

A Croácia, campeã olímpica em 1996, foi derrotada este domingo pela Espanha na final do Euro2020, por 22-20, e perdeu a oportunidade de assegurar qualificação direta para os Jogos Tóquio2020, sendo relegada para o torneio pré-olímpico.

A Tunísia juntou-se às três seleções europeias na luta pelo apuramento, depois de, também domingo, ter sido derrotada pelo Egito na final do campeonato africano por 27-23.

As quatro equipas, que lutam por duas vagas, vão defrontar-se em Paris, entre 17 e 19 de abril.

Após 14 anos de ausência, Portugal alcançou, no sábado, a sua melhor classificação de sempre em campeonatos continentais e assegurou presença no torneio pré-olímpico, no qual poderá conseguir um inédito apuramento para os Jogos Olímpicos.