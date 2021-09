Portugal nos ‘quartos’ de final do Mundial de futsal com a Espanha

Portugal carimbou esta sexta-feira presença nos quartos-de-final do Mundial de futsal, na Lituânia, depois de vencer a Sérvia por 4-3, após prolongamento. Segue-se a bicampeã do Mundo Espanha, na segunda-feira.









Quem viu a primeira parte da seleção não previa as dificuldades que acabaram por surgir. O intervalo chegou com 2-0 para Portugal, com dois belos golos, o primeiro com um toque de calcanhar de Ricardinho, e o segundo através de André Coelho.

Depois do descanso tudo mudou, e a Sérvia chegou ao empate com um bis de Lazarevic, levando o jogo para prolongamento. Aí voltou a vir ao de cima a qualidade lusa, com golos de Pany e Erick (João Matos, na própria baliza, reduziu). Segunda-feira, Portugal enfrenta a Espanha, que também ontem bateu a Rep.Checa, 5-2.