Portugal procura erguer troféu do Mundial de hóquei em patins que escapa há 16 anos

Portugal tenta este domingo frente à Argentina conquistar o Mundial2019 de hóquei em patins, em Barcelona, em Espanha, e voltar a erguer um troféu que já levantou por 15 vezes, mas não vence desde 2003.A seleção portuguesa, que não poderá contar com Jorge Silva, por castigo, foi obrigada a horas extras para chegar à final, já que eliminou a Itália nas grandes penalidades, nos 'quartos', e a anfitriã e campeã em título Espanha no prolongamento, nas meias-finais.A final do Mundial2019, que assinala a passagem do testemunho da Espanha, que conquistou seis dos seus 17 troféus nas últimas sete edições, reedita o encontro da segunda jornada do grupo B, que terminou com o empatado a 1-1.Sem Jorge Silva, mas com António Livramento presente na braçadeira do capitão João Rodrigues, Portugal procura alcançar um título que foge desde 2003, em Oliveira de Azeméis, e que conquistou pela última vez fora de portas em 1993, em Bassano, Itália.A seleção portuguesa, que procura vingar a derrota com a Argentina no mundial do Recife, no Brasil, em 1995 (5-1), regista apenas uma vitória em solo espanhol, quando ergueu o troféu em 1950, em Madrid, na final disputada com a anfitriã Espanha.