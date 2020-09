Portugal sagra-se bicampeão europeu de futebol de praia

Portugal sagrou-se este domingo bicampeão europeu de futebol de praia, ao vencer a Suíça (5-4), na Nazaré, em encontro da quarta e última jornada da Superfinal da Liga Europeia de 2020.

Num jogo muito bem disputado, Leo Martins inaugurou o marcador para a seleção nacional no primeiro período. Pouco tempo depois, a Suíça fazia o empate (1-1). No entanto, ainda antes do descanso, André Lourenço devolveu a vantagem aos portugueses. No arranque da segunda parte, Leo Martins voltou a marcar (3-1), mas os helvéticos trocaram as voltas à turma de Mário Narciso, com dois golos em pouco tempo. Belchior recolocou Portugal em vantagem, até que o conjunto suíço restabeleceu a igualdade (4-4). A poucos segundos do final do terceiro período, Leo fez o hat trick, dando a vitória e o sétimo título europeu (2002, 2007, 2008, 2010, 2015, 2019 e 2020) à seleção das Quinas.

"Os nossos jogos com a Suíça são sempre assim, com muitos golos e pouca diferença. Chegámos a estar por cima, eles viraram, mas é sempre um jogo com muitas emoções. Estou muito satisfeito", referiu Mário Narciso, selecionador nacional.

Belchior também se mostrou contente com a conquista: "Pecámos na finalização, e por isso sofremos até ao fim. Mas conseguimos a vitória e a conquista deste troféu que tanto desejávamos."