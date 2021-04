Portugal, Suécia e Áustria na corrida ao Mundial de basquetebol de 2023

A seleção portuguesa de basquetebol vai defrontar as suas congéneres da Suécia e da Áustria no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação europeia para o Mundial de 2023, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Berlim.

Para alcançar um lugar na fase de qualificação europeia, juntando-se às 24 equipas já apuradas, Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.

A segunda ronda de pré-qualificação realiza-se em agosto de 2021, com o formato exato e as datas ainda por aprovar.

O sorteio colocou ainda Letónia, Roménia e Bielorrússia no Grupo D, Montenegro, Dinamarca e Islândia no Grupo E e Macedónia do Norte, Suíça e Eslováquia no Grupo F.

A formação das 'quinas' chegou a esta fase ao vencer o Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação, na qual ficou à frente da Bielorrússia, que também se qualificou, do Chipre e da Albânia.

O Mundial de basquetebol de 2023 realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas, de 01 a 17 de setembro.