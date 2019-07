Portugal vence a Espanha e está na final do Mundial de Hóquei em Patins

Portugal apurou-se esta sexta-feira para a final do Mundial de hóquei em patins, ao vencer a Espanha, por 4-2, após prolongamento, nas meias-finais, defrontando no encontro decisivo a Argentina.Em Barcelona, Jordi Adroher (25 minutos) e Ignacio Alabart (49) marcaram os golos dos anfitriões, com os tentos portugueses a serem apontados por Gonçalo Alves (30) e João Rodrigues (36), que bisou no prolongamento, aos 56, antes de Jorge Silva marcar aos 60.Na final, marcada para domingo, igualmente no Palau Blaugrana, Portugal vai encontrar a Argentina, que venceu a França (3-0), com quem a Espanha discute o terceiro lugar.A formação das 'quinas' está na Catalunha à procura do seu 16.º título mundial, e primeiro desde o triunfo em Oliveira de Azeméis, em 2003, sendo que, fora de Portugal, não ganha desde 1993 e em Espanha só triunfou uma vez, em 1960.