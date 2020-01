Portugal vence Espanha em jogo de preparação de futsal feminino

A seleção portuguesa de futsal feminino venceu esta quarta-feira a Espanha, por 5-1, no segundo encontro de preparação em dois dias, conseguindo a reviravolta no encontro, com uma grande eficácia defensiva e ofensiva.

Após a derrota por 4-1 no dia anterior, em jogo realizado também em Vila Real, as portuguesas começaram a perder, mas acabaram com um resultado 'folgado', graças a um bis da capitã Ana Azevedo e a três golos nos últimos minutos.

As vice-campeãs europeias conseguiram a nona vitória nos duelos ibéricos, num total de 34 partidas.

Com uma entrada mais forte, as espanholas, campeãs europeias em título, colocaram-se, logo aos três minutos, na frente, graças a uma excelente saída de pressão coletiva, com Irene Samper a finalizar.

A partir dos cinco minutos as portuguesas equilibraram e conseguiram mesmo acertar defensivamente, evitando os ataques contrários. O jogo voltou a ter uma primeira parte de ritmo elevando, devido à constante pressão alta das duas formações.

Em dois minutos, Portugal virou o encontro a seu favor. Aos seis minutos, Janice trabalhou bem sobre uma adversária e serviu Ana Azevedo para o golo, e dois minutos depois Cátia Morgado serviu Jenny, que fintou a guarda-redes contrária e finalizou.

Em vantagem, as comandadas de Luís Conceição baixaram linhas na segunda parte, não permitindo muitas situações de perigo às adversárias e procuraram as transições, chegando ao 3-1 dessa forma, aos 34 minutos, num bom trabalho individual de Carla Vanessa.

A seleção de Espanha tentou contrariar o resultado através da circulação de bola, com um jogo mais direto na 'pivot' e mais perto do final de 'guarda-redes avançado', após sofrer o 3-1.

Num bom gesto técnico, a dois minutos do fim, Cátia Morgado fez o 4-1 e no último minuto a capitã Ana Azevedo bisou e estabeleceu o resultado final.

O encontro que teve novamente 'casa cheia' marcou o final do estágio realizado em Trás-os-Montes desde segunda-feira, e que teve os dois encontros de preparação tendo em vista as qualificações para o Campeonato de Europa de 2021.