Portugal vence Torneio das Nações de polo aquático

A seleção portuguesa de polo aquático conquistou este domingo o Torneio das Nações, ao vencer os Estados Unidos por 13-12, no desempate por grandes penalidades, na final da prova, que se realizou na cidade checa de Brno.As duas equipas terminaram o tempo regulamentar empatadas 11-11, tendo sobressaído nas grandes penalidades o guarda-redes português Nycolay Yanochko, que foi designado o melhor guardião da competição, enquanto Pedro Sousa terminou como o melhor marcador.Portugal terminou o primeiro período em vantagem por 4-3, mas os norte-americanos impuseram-se por 3-2 e restabeleceram a igualdade no fim do segundo tempo, que não foi desfeita nas duas últimas partes (3-3 e 2-2), levando o encontro para o desempate, vencido da 'equipa das quinas' por 2-1.