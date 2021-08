Português João Almeida conquista a Volta à Polónia em bicicleta

Mais um momento histórico para o desporto português, com João Almeida a conquistar este domingo a Volta à Polónia. O ciclista português da Deceuninck-QuickStep, que chegou integrado no pelotão na última etapa da competição, vence assim pela primeira vez na carreira uma competição do World Tour.









Desde Rui Costa (Volta à Suíça em 2012, 2013 e 2014) que um português não vencia uma prova do World Tour.

Na Polónia, o português de 23 anos que na próxima temporada vai vestir a camisola da UAE Emirates ganhou a segunda e quarta etata da prova.