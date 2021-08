Portuguesa Liliana Cá fica em quinto na final do lançamento do disco

A portuguesa Liliana Cá ficou em quinto na final do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.





Liliana Cá não melhorou na sua última tentativa e ficou-se pelo quinto posto. Um registo, ainda assim, bastante positivo para a portuguesa, que consegue um ótimo resultado para as cores nacionais.Até poderia ter conseguido melhor do que os 63,93 - ficou a dois metros e meio do recorde nacional -, mas as condições do piso, que ficou molhado, acabaram por estragar a competição a praticamente todas as atletas.