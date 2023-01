Portugueses conquistam medalha de prata em Fosso Olímpico na Taça do Mundo

A Seleção Portuguesa de Tiros com Armas de Caça esteve em Rabat, Marrocos, a disputar a Taça do Mundo de Fosso Olímpico onde arrecadou medalha de prata.Ao, Marco Antão, membro dos órgãos sociais da Federação, revelou que estes atletas "treinam, em Portugal, em condições que não se assemelham às dos atletas estrangeiros". Segundo Marco, estes atletas têm profissiões comuns e treinam para várias provas e até os Jogos Olímpicos nos tempos livres.

O atirador português João Azevedo conquistou uma medalha de bronze na prova de trap da Taça do Mundo de Rabat em tiro com armas de caça, ganha pelo britânico Matthew Coward-Holley, medalhado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



Na competição feminina, com 36 atletas, Ana Rita Rodrigues partilha o terceiro lugar com rival espanhola, com 46 pontos (23+23), a dois da líder, com 48, que tem mais um ponto do que a segunda.

Este evento é pontuável para o ranking de apuramento olímpico, que qualifica somente um elemento de cada sexo, tal como os Jogos Europeus da Polónia e o Campeonato da Europa, que vai decorrer na Áustria.

O Campeonato do Mundo, que será em Baku, no Azerbeijão, atribui mais quatro vagas para cada género para os Jogos Olímpicos Paris2024.