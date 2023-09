Prata para a judoca portuguesa Rochele Nunes no Grand Slam de Baku

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou este domingo a medalha de prata na categoria de +78 kg do Grand Slam de Baku (+78 kg), no que foi o melhor resultados dos lusos que competiram no Azerbaijão.

O último dia do torneio fica também marcado pelo quinto lugar de Jorge Fonseca, nos -100 kg, sendo derrotado num dos combates que valia medalha de bronze.

Rochele começou por ficar isenta na primeira ronda, para na segunda bater a dominicana Moira Morillo, resultado que a apurou para os quartos de final.



Combateu então com a turca Hilal Ozturk, passando também as meias-finais, frente à russa Elis Startseva.

A adversária mais cotada no percurso da portuguesa foi mesmo a brasileira Beatriz Sousa, sétima do ranking - Rochele é 15.ª. A judoca lusa viria a perder, na final, penalizada com três castigos.

Jorge Fonseca (14.º no ranking) também seguiu direto para a segunda ronda, onde o cazaque Bekarys Saduakas não compareceu. Depois, ganhou ao brasileiro Leonardo Gonçalves.

Nos quartos de final, o judoca português perdeu com o russo Matvey Kanikovskiy, caindo para as repescagens.

Venceu então o alemão George Udsilauri e conquistou, assim, o direito a combater pelo bronze, mas perdeu para o francês Aurelien Diesse e ficou com um dos quintos lugares.

No sábado, João Fernando (-81 kg) e Bárbara Timo (-63kg) também alcançaram quintos lugares. Na sexta-feira, Telma Monteiro foi sétima nos -57 kg.